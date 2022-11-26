تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية بمونوريل العاصمة الإدارية في القاهرة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لإجراء تجربة ميدانية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية.

وطبقا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، فإن الأمر يستلزم غلقا كليا لـ"محور شينزو آبى فيما قبل كوبرى سبيل المؤمنين"، وإجراء بعض التحويلات المرورية للقادم من محور الشهيد تجاه طريق السويس.

وكذا استقطاع مسافة بمحور شينزو آبى اتجاه محور الشهيد، مع عدم الغلق الكلى، وذلك لتنفيذ أعمال حفر وصب عدد من القواعد الخرسانية بالجزيرة الفاصلة بين "الطريق الداعم - الطريق السريع عن الطريق"، وتحويل حركة المرور إلى الطريق الداعم ثم الخروج مرة أخرى إلى الطريق السريع.

على أن تكون مدة الأعمال على مدار 48 ساعة بدءً من الساعة 12 صباحاً يوم السبت الموافق 26 الجارى حتى الانتهاء من الأعمال فى تمام الساعة 6 صباحاً.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مدير المرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.