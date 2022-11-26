جثة بالشوارع.. التحقيق في إنهاء حياة أم علي يد ابنها بعين شمس

فتحت جهات التحقيق بشرق القاهرة الكلية تحقيقات موسعة، في واقعة إنهاء حياة ربة منزل علي يد ابنها بمنطقة عين شمس، وأمرت بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

جثة بأحد الشوارع

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة بأحد الشوارع بدائرةقسم شرطة عين شمس، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، و بالفحص تبين العثور على جثة سيدة مقتولة بها عدةطعنات متفرقة بجسدها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميراتالمراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن نجلها وراء ارتكاب الواقعة بسببخلافات بينهما.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.