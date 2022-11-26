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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماكينة جديدة في العباسية.. كيفية استخراج القيد العائلي في دقيقة واحدة |شاهد

ماكينة اصدار القيد
ماكينة اصدار القيد العائلى

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة استخراج القيد العائلى والأوراق المطلوبة لذلك، وفى نفس الوقت يبحث المواطنون أيضًا عن الأماكن التى يمكن من خلالها استخراج قيد عائلي مميكن دون الانتظار كثيرًا.

استخراج قيد عائلي في دقائق 

ففي إطار التطور التكنولوجى الذى تشهده قطاعات وزارة الداخلية افتتح قطاع الأحوال المدنية خدمات المركز النموذجي "أحوال إكسبريس" بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصرى ومزود بكافة السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجيستية وتم تزويده بالماكينة الذكية (للقيد العائلى الفورى الرقمى) بمركز القطاع النموذجي بديوان القطاع بالعباسية والمزوّدة بخاصية التحصل النقدى والتى يمكن للمواطن من خلالها دون تدخل عنصر بشرى استخراج القيد العائلى المميكن "إذا كان سبق له استخراجه" من خلال شاشتها التلامسية عقب تحققها من هويته ومطابقة بصمة الوجه أو أحد الأصابع وما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومى البايومترية.

استخراج وتجديد البطاقة «فورى» 

كما يقدم القطاع خدمة إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين وإصدار بطاقات الرقم القومى وتسليمها بشكل لحظى فى (20 دقيقة) .

كول سنتر الأحوال المدنية

كما تم تجهيزه بخدمة الكول سنتر على رقمى (15340 للمواطنين – 15341 لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف") لتقديم كافة خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجيستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .

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