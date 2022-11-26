الضرائب : الفاتورة الإلكترونية دعم لموارد الدولة وحفظ لحقوق الممولين

قال الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب تحمي الممول واعتماد فواتيره 100% وعدم وجود التقديرات الجزافية من مصلحة الضرائب للعميل، وبالتالي تكون المحاسبة فعلية وفقاً للمستندات المقدمة على المنظومة الإلكترونية، بالإضافة إلى تسهيل مهمة عمل القرارات.

وأضاف "فؤاد"، خلال تصريحات تلفزيونية ، أن جميع الممولين يقدمون الإقرارات بدخل سنوي؛ ولكن المسجلين أيضاً يقدمون إقرارات شهرية للقيمة المضافة؛ والتي كانت تأخذ وقتًا طويلًا أثناء إعداد الإقرار؛ حيث كان العميل يجلس في مصلحة الضرائب من أجل تقديم الإقرار ويراجعه ويسدد الضريبة ومجموعة من الإجراءات الكثيرة بالنسبة للعميل؛ وولكن الفاتورة الإلكترونية وفرت كل هذا الجهد والوقت للعميل.

وتابع: "نحرص على توعية الممولين بضرورة الانضمام للمنظومة، وضمان بأن الفاتورة تصل إلى ملف الممول بنسبة 100% سليمة وبالتالي الفحص الخاص به سيكون سليم بنسبة 100% وستعتمد كافة التكاليف والمصروفات أيضاً"، مشيرًا إلى أنه اعتبارا من شهر أبريل 2023 لن يعتد بأي فاتورة ورقية أمام مصلحة الضرائب، حيث أن الفاتورة الإلكترونية دعم لموارد الدولة وحفظ لحقوق الممولين.