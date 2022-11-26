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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رغم خسارتها من بولندا.. السعودية تحقق رقما مميزا في كأس العالم

صدى البلد

حقق منتخب السعودية رقما مميزا في بطولة كأس العالم 2022، أمام بولندا، اليوم؛ رغم الخسارة بهدفين مقابل لا شيء، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات.

ووفقاً لشبكة “أوبتا” للإحصائيات؛ أنهى منتخب السعودية، الشوط الأول، باستحواذ يصل إلى 58.7%، أمام بولندا، وهي المرة الأولى التي تحدث للأخضر السعودي خلال مشاركته في المونديال.

وتقدم المنتخب البولندي بالهدف الأول في مرمى السعودية في الدقيقة 39 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، عن طريق اللاعب زيلينسكي.

الدوسري يُهدر

وأهدر سالم الدوسري لاعب منتخب السعودية ركلة جزاء، تصدى لها تشيزني حارس بولندا، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وشهد الشوط الأول من المباراة، حصول جاكوب كيور وماتي كاش وربورت ليفاندوفسكي، لاعبي بولندا على البطاقة الصفراء من قبل حكم المباراة؛ بسبب التدخل القوي على لاعبي المنتخب السعودي.

وتحصل عبد الإله المالكي وعبد الإله العمري لاعبا منتخب السعودية، على بطاقة صفراء، بعد تدخل قوي على لاعبي بولندا.

ثم سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لمنتخب بولندا، والذي جاء من خطأ فادح من عبد الإله المالكي، استغله ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني لبولندا في الدقيقة 82.

تشكيل منتخب السعودية ضد بولندا

  • حراسة المرمى : محمد العويس
  • خط الدفاع : محمد البريك، علي البليهي، عبد الإله العمري، سعود عبد الحميد.
  • خط الوسط : عبد الإله المالكي، سامي النجعي ، محمد كنو.
  • خط الهجوم : سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري.

تشكيل بولندا ضد السعودية

  • حراسة المرمى : تشيزني
  • خط الدفاع : بيريشينكي ، جاكوب كيويور، جليك، ماتي كاش.
  • خط الوسط: كريتشوفياك، زيلينسكي، بيليك، فرانكوفسكي.
  • خط الهجوم: أردكاديوش ميليك، روبرت ليفاندوفسكي

وبهذه النتيجة، يصبح ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

1- بولندا 4 نقاط.

2- السعودية 3 نقاط.

3- المكسيك نقطة واحدة.

4- الأرجنتين دون نقاط.

السعودية كأس العالم بولندا دور المجموعات منتخب السعودية

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