تعليق مفاجئ يثير الجدل من خالد الغندور بعد فوز الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور علي تأهل نادي الزمالك، إلى دور نصف نهائي كأس مصر على حساب المصري البورسعيدى، فى اللقاء الذي جمعهما على ملعب برج العرب.



وقال الغندور على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "رغم غياب 12 لاعبا للإصابة وإلغاء هدف صحيح، الزمالك يهزم فريق المصري بهدف"سيد نيمار" ويتأهل للدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر ".



جاء هدف الزمالك فى الدقيقة 60 عن طريق سيد نيمار من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على الفور.



وينتظر الزمالك، الفائز من بين بيراميدز والبنك الأهلي المقرر لها غداً فى الخامسة مساءً.