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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إسرائيل.. الحشيش يصل شواطئ لبنان

علم لبنان
علم لبنان

عثر أحد الصيادين ظهر اليوم السبت، على كمية كبيرة من مادة الحشيش على شاطئ بلدتي الصرفند وعدلون بين منطقة الزيرة والميناء.

وحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فبينت التحقيقات الأولية أن موج البحر قد أوصل الحشيش الى الشاطئ، حيث تم تجهيز هذه المادة عبر 25 مكعبا صغيرا، وضعت داخل مادة من النايلون لكي لا تتأثر بالمياه.

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من جهتها، حضرت الأجهزة الأمنية الى المكان وضبطت المكعبات وباشرت بالتحقيق.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، عثرت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، على أكثر من 40 عبوة تحتوي على مخدر الحشيش، حملتها أمواج البحر إلى سواحل تل أبيب.

جسم مشبوه

وتلقت الشرطة معلومات تفيد بوجود جسم مشبوه قرب شواطئ تل أبيب، وعندما هرعت طواقمها إلى المكان وجدت أنبوبا محشوا بعبوات صغيرة تحتوي على مادة مجهولة، أظهرت الفحوصات المخبرية أنها مخدرات.

واعتقدت أجهزة الأمن الإسرائيلية في بداية الأمر أن الجسم المشبوه يحتوي مواد متفجرة، إلا أن نتائج الفحص فندت ذلك.

كما عثرت طواقم الشرطة لاحقا على ثلاث عبوات أخرى محشوة بالمخدرات قرب شاطئ جاش في ساحل شارون.

وعثرت أيضا على عشرات الكيلوجرامات من الحشيش قرب شواطئ نهاريا، وحيفا، وطيرة الكرمل، وزخرون يعقوب، والخضيرة.

الحشيش بإسرائيل
إسرائيل لبنان الحشيشة الحشيش تل أبيب

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