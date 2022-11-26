الضرائب: الإقبال على مبادرة إستيراد السيارات من الخارج ليس ضعيفا

كشف الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية أخر تطورات إقبال المصريين في الخارج على مبادرة قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج.

أوضح خلال مداخلة هاتفية، بقناة "أون"،:" هناك 21658 ألف شخص سجلوا بياناتهم على المنصة حتى الآن منهم 2573 شخصا حرروا أوامر دفع".

وتابع:" حتى الآن تم إجراء 91 تحويلا بملغ 1.5 مليون دولار، وجاءت أغلب التحويلات من دول الخليج، نافيا أن يكون الاقبال علي المبادرة ضعيف خاصة وأن المباردة مازالت في البداية.

أوضح أنه لانية لتعديل اي بند في اللائحة التنفيذية لان المبادرة مدتها محدودة أربعة اشهر فقط وأن اللائحة وضعت حداً معيناً للتنفيذ، موضحا أن الاستيراد يكون خلال سنة من تاريخ اللائحة الاستيرادية.

وأشار الغتوري في مداخلته أن هناك كثير من الاستفسارات ترد إليهم من المصريين في الخارج حول عدد السيارات المسموح للاسرة الواحدة التي يمكن إستيرادها وحول السيارات الكهربائية

وكشف أن أهم إسفسار وصل إليهم يخص مخاوف بعض المصريين أن تكون وزارة المالية قد نصبت فخاً في بعض الشروط لتحصيل ضرائب موجهاً رسالة هامة : مافيش فخ قول واحد لاضرائب ولارسوم خارج اللائحة التنفيذية وأن طلب كشوف الحسابات البنكية وغيرها للتأكد من عدم تحويل أموال من داخل البلاد للاستفادة من المبادرة بشكل تحايل و المصريون بالخارج ليس عليهم أي ضرائب ".