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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب 37 سيدة على أعمال الحرف والمشغولات اليدوية والتراثية في سيوة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال تفقد معرض سيدات سيوة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مقر مؤسسة سيدات سيوة للتدريب على أعمال الحرف والمشغولات اليدوية والتراثية، يرافقه  محمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من مشايخ وأهالي الواحة.

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وتعمل ٣٧ سيدة في الورشة وملحق بها حضانة لأطفال السيدات اللاتى يعملن من خلال ورش عمل للمشغولات اليدوية والتراثية السيوية كالتطريز والملابس السيوية والكليم والخوص والسجاد والفضيات وغبرها من خامات بيئية من الواحة كالطابون والمباخر السيوى من البيئة والاعتماد على الشغل والتسويق المحلي.

وأشاد محافظ مطروح بتجربة مؤسسة سيدات سيوة مع التاكيد على تقديم كافة الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات لنجاح المشروع، موجها مجلس مدينة سيوة بتوفير إنارة بمقر الورش، والعمل على تسويق منتجات المؤسسة بما تتميز به من جودة  لمنتج محلى والاستغلال الأمثل للموارد مع التنسيق مع فنادق سيوة السياحية لتوفير أماكن لعرض المنتجات البيئية والتراثية السيوية والترويح السياحي لها مع اقبال السياحة الداخلية والأجنبية على تلك المشغولات والإعجاب بها، مع مشاركة منتجات المؤسسة بما فيه المعارض المحلية والتى تشارك بها مطروح خارج المحافظة  بالتعاون مع وزارة التضامن والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما وجه مجلس مدينة سيوة بتخصيص مكان بوسط المدينة لعرض منتجات الشباب والمرأة بسيوة والترويح والتسويق الجيد للمنتجات، سواء بالفنادق او المعارض بالتنسيق مع الإدارة السياحة والمصايف بالمحافظة والمساهمة في تسويق المنتجات بالمعارض وشركات السياحة والفنادق مع جذب وتشجيع توافد الأفواج السياحية المصرية والأجنبية على تلك المعارض.

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