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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنا تهنئ زوجها أحمد خالد صالح: عيد ميلاد الملك

صدى البلد

هنأت الفنانة هنادي مهنا زوجها الفنان أحمد خالد صالح بعيد ميلاده، ونشرت صورة لهما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت هنادي مهنا قائلة: “عيد ميلاد الملك”. 

 

وشاركت هنادي مهنا، مؤخرا في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

 

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل  لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

احمد خالد صالح هنادي مهنا اكرم حسني انستجرام ايتن عامر

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