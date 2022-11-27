اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينارد

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة المفاوضات مع هيرفي رينارد المدير الفني الحالي لمنتخب السعودية لتولي مهمة منتخب مصر .



وقال حازم إمام في تصريحات تلفيزيونية : “لا يوجد سبب للحديث عن مفاوضاتي مع هيرفي رينارد والبعض تحدث عن شروط المدرب وهي اختيار جهازه المعاون بنفسه دون تدخل مسئولي اتحاد الكرة”.

وأكمل: “أحد الوكلاء بالفعل تحدث معي قائلا إن المدرب يحب مصر، وعندما تحدثت مع هاني أبو ريدة رئيس التحاد المصري وقتها رفض الحديث معه بسبب عقده مع منتخب المغرب وبالتالي لا يصح التواصل معه”.

وأوضح أنه حدث تواصل مع رينارد لكن لكي يتأكد من عمله، مع أحد المدربين عمل معه في وقت سابق ولم يتم الحديث عن توليه مسؤولية منتخب مصر.