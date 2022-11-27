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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبدالغني يكشف عن عرضين فرنسي وبلجيكي لضم أكرم توفيق

مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، إن أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر تلقي العديد من العروض للاحتراف الخارجي خلال المرحلة المقبلة.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس: "يترقب أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي وصول عدة عروض رسمية من أوربا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأضاف مجدي عبد الغني: “رغم صعوبة الإستغناء عن أكرم توفيق في يناير المقبل لحاجة الفريق لجهوده لنهاية الموسم الجاري على أقل تقدير، إلا أن الفترة الماضية شهدت تلقى اللاعب عروضاً من أندية أوربية عن طريق وكيل أعماله”.

وتابع: “تلقى أكرم توفيق الذي يُقدم عروض رائعة خلال الفترة الأخيرة مع الأهلي والمنتخب الوطني الأول، إتصالات من عدة أندية أوربية في مقدمتها نيس الفرنسي وإندرلخت البلجيكي وعروض من دوريات أوربية أخرى”.

وينتظر أكرم توفيق وصول هذه العروض بشكل رسمي للأهلي، من أجل البت فيها واتخاذ القرار المناسب لضم اللاعب الفترة المقبلة.

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