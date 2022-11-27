سخرية واعتراف صادم.. «دي بروين» يثير الجدل بتصريحات غريبة حول كأس العالم

“حقيقة مرة خير من خداع ناعم”، اعتاد النجم البلجيكي كيفين دي بروين، على الصراحة والوضوح في تصريحاته الصحفية، حتى وإن كانت صادمة للبعض.

وفاز كيفين دي بروين، بجائزة أفضل لاعب في مباراة بلجيكا وكندا في الجولة الافتتاحية بكأس العالم، ولكن يبدو أن هذا لم يعجب “مايسترو” الشياطين الحمر، حيث أدلى بتصريحات مفاجئة عند استلامة الجائزة.

وقال دي بروين: "لا أعتقد أنني قدمت مباراة جيدة، ولا أعرف سبب حصولي على جائزة أفضل لاعب، ربما بسبب اسمي".

وتابع: "لم نقدم مباراة جيدة أمام منتخب كندا لكن استطعنا تحقيق الفوز في النهاية".

اعتراف صادم:

وفي اعتراف صادم، قال كيفين دي بروين في تصريحات أبرزتها صحيفة “الجارديان” البريطانية:" لا توجد فرصة أمامنا للفوز بكأس العالم، نحن متقدمون في السن، أعتقد أن فرصتنا كانت في مونديال 2018 للفوز باللقب".

وأشار: "لدينا منتخب جيد، لكنه تقدم في السن، كما فقدما بعض اللاعبين الأساسيين، ويوجد بعض العناصر الجيدة التي ظهرت مؤخرا مع بلجيكا، لكننا لسنا في نفس مستوى 2018".

ويتصدر منتخب بلجيكا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، ويحل منتخب كرواتيا ثانيا برصيد نقطة والمغرب ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب كندا جدول ترتيب.

وتحتضن قطر بطولة كأس العالم 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر الحالي حتى 18 ديسمبر القادم.

مجموعات كأس العالم:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.

