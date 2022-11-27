عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

6 لاعبين مهددون بالغياب عن السعودية حال التأهل لدور الـ 16 بكأس العالم

السعودية
السعودية

يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام المكسيك، أملًا في تحقيق الفوز من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

txt

سيف زاهر يُفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي إلى الزمالك

txt

7 لاعبين دفعة واحدة.. غيابات الأهلي أمام المقاولون العرب في كأس مصر

ويقع منتخب السعودية بكأس العالم، في مجموعة قوية تضم الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ونجح الأخضر السعودي في تحقيق مفاجأة قوية خلال الجولة الأولى بعد أن فاز على التانجو بهدفين مقابل هدف، ولكن تلقى هزيمة أمام بولندا في الجولة الثانية بهدفين دون رد، رغم تقديم الفريق أداءً رائعًا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية نظيره المكسيك مساء الأربعاء المُقبل، على استاد "لوسيل" ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

وتحتل السعودية المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأرجنتين، فيما يتذيل منتخب المكسيك المجموعة بنقطة، وتتصدر بولندا بـ 4 نقاط.

وسيفتقد الأخضر السعودي، اللاعب عبد الإله المالكي في مباراة المكسيك المُقبلة بالجولة الثالثة، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية أمس أمام بولندا.

txt

حازم إمام يكشف الفارق بين كيروش وفيتوريا.. وحقيقة المفاوضات مع مدرب السعودية

txt

موقف سموحة من التعاقد مع كهربا عقب تولي فرج عامر رئاسة النادي .. تفاصيل

غيابات السعودية المحتملة حال التأهل لدور الـ16 بكأس العالم


وقد يفقد منتخب السعودية 6 لاعبين في حالة التأهل من دور المجموعات؛ وذلك في حالة حصولهم على بطاقة صفراء وهم (محمد العويس، علي البليهي، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، سالم الدوسري ونواف العابد).

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يفتقد الثنائي سلمان الفرج بعد تعرضه لإصابة في القدم، بجانب ياسر الشهراني بسبب خضوعه لعملية جراحية عقب إصابته في مباراة الأرجنتين.

د منتخب السعودية المكسيك كأس العالم 2022 الأرجنتين وبولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ينهي أزمة غرامة كهربا بقرار عاجل

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا وحدوث طقس جدة وارد

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس|منشور يثير الجدل على فيس بوك

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاة تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

سيف زاهر يُفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي إلى الزمالك

توقعات بمواصلة الصعود.. أسعار الذهب| 233 جنيها زيادة بعيار 21 خلال شهر

ترشيحاتنا

يقترب من الـ80 عاما.. اتهام نجم مسلسل squid game بقضية تحرش جنسي

شاهد.. ضابطات الشرطة يشاركن في حملة «الـ16 يوم» لمناهضة العنف ضد المرأة

بيقلد أبو العربي|القصة الكاملة لإنقاذ شاب حاول إنهاء حياته من أعلى برج بالمحلة

خصومات| لأول مرة.. إلغاء الأوفر برايس على 19 سيارة موديل 2022

وكيل خارجية النواب تترجم رفض المجلس لقرار البرلمان الأوروبي للإنجليزية وتنشره على السوشيال ميديا

أردوغان يعلن موعد بدء إنتاج مسيرة «قزل إلما» القتالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرثومة قاتلة.. بكتيريا الشيجيلا تنتقل من شرب الماء وتسبب التسمم

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

اكتشاف لقاح جديد يمكنه القضاء على 20 نوعًا من الإنفلونزا

بعد خروجها من العناية المركزة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام

فيديو

حدثت نفسها في المرآة.. أصالة نصري تكشف قصة تعافيها من المرض النفسي

قميص شيفون وباروكة صفراء.. ويجز يثير الجدل بإطلالاته الغريبة |فيديوجراف

أحلى من الشرف مفيش| بعد تصريحات ابنه.. أشهر إفيهات توفيق الدقن

مقطع مسرّب .. والد حسام حبيب ينشر فيديو لنجله وشيرين عبدالوهاب ويحذفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

اﻟﻤﺰﻳﺪ