6 لاعبين مهددون بالغياب عن السعودية حال التأهل لدور الـ 16 بكأس العالم

يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام المكسيك، أملًا في تحقيق الفوز من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

ويقع منتخب السعودية بكأس العالم، في مجموعة قوية تضم الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ونجح الأخضر السعودي في تحقيق مفاجأة قوية خلال الجولة الأولى بعد أن فاز على التانجو بهدفين مقابل هدف، ولكن تلقى هزيمة أمام بولندا في الجولة الثانية بهدفين دون رد، رغم تقديم الفريق أداءً رائعًا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية نظيره المكسيك مساء الأربعاء المُقبل، على استاد "لوسيل" ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

وتحتل السعودية المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأرجنتين، فيما يتذيل منتخب المكسيك المجموعة بنقطة، وتتصدر بولندا بـ 4 نقاط.

وسيفتقد الأخضر السعودي، اللاعب عبد الإله المالكي في مباراة المكسيك المُقبلة بالجولة الثالثة، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية أمس أمام بولندا.

غيابات السعودية المحتملة حال التأهل لدور الـ16 بكأس العالم



وقد يفقد منتخب السعودية 6 لاعبين في حالة التأهل من دور المجموعات؛ وذلك في حالة حصولهم على بطاقة صفراء وهم (محمد العويس، علي البليهي، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، سالم الدوسري ونواف العابد).

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يفتقد الثنائي سلمان الفرج بعد تعرضه لإصابة في القدم، بجانب ياسر الشهراني بسبب خضوعه لعملية جراحية عقب إصابته في مباراة الأرجنتين.