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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب التنسيقية يوافق على تقرير اللجان المشتركة بشأن تعديل قانون التصالح

النائب أكمل نجاتي
النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب

وافق النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

أشاد "نجاتي" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، بجهد الجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تقريرها لمشروع قانون التصالح، قائلا :"كل الشكر للجنة لأنها ناقشت القانون بشكل مهني واحترافي".

 

وأشار إلى أن اللجنة قامت بعمل توازن بين مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنائبين عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب إيهاب منصور، موضحا أن اللجنة استعانت ببعض مواد مشروع قانون النائب عمرو درويش، والتي جاءت لمعالجة مشكلات على أرض الواقع".

 

واختتم نائب التنسيقية بإبداء تخوفه من اللائحة التنفيذية، مطالبا الحكومة أن تضع لائحة تنفيذية لمشروع قانون تكون بمثابة دليل سياسات للمسئولين فى تطبيق القانون".

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مخالفات البناء التصالح النائب اكمل نجاتى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

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