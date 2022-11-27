جامعة الإسكندرية: العلاج عن بعد ضرورة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين

افتتح الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، صباح اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولى العاشر، الذي ينظمه المعهد العالي للصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (مكتب شرق المتوسط)، وهيئة إنقاذ الطفولة التابع لهيئة الأمم المتحدة، ويعقد تحت عنوان "الصحة عن بعد"، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية.

وتستمر أعمال المؤتمر لمدة يومين، وذلك بحضور الدكتورة هبة القاضي، عميد المعهد العالي للصحة العامة، والدكتورة انجي محمد الغيطانى، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نسرين النمر، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور محمد الجار الله، رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ووزير الصحة الكويتي سابقا، والدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والمهندسة هدى دحروج، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيف من الخبراء والمهتمين بالصحة العامة من العالم العربي وأفريقيا وأوروبا وأمريكا، وأساتذة الكليات بالجامعات المصرية.

وفي كلمته أكد الدكتور أشرف الغندور، أن المؤتمر يشهد حضور خبراء الصحة حول العالم أملا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تساهم في تحسين الصحة العامة لكافة المواطنين، وأكد الغندور علي أهمية العلاج الطبي عن بعد لكي يتم تقديم المشورة الطبية للمرضي عن بعد لاسيما المواطنين القاطنين في المناطق النائية، واكد الغندور أن كورونا لم يكن سوى حافز لتطوير التحول الرقمي في القطاع الصحزي ومساعدة المرضي باستخدام العلاج الطبي عن بعد في مختلف مستشفيات العالم، وأكد الغندور أن استخدام الأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي أصبح امراً ضرورياً لاستخدامه في القطاع الطبي بغية رفع مستوى الرعاية الصحية إلى مراحل متقدّمة جدا.

فيما أكدت الدكتورة هبة القاضي ان المؤتمر في دورته الحالية يتبنى موضوع هام وهو "الصحة عن بعد" ، ويتم خلال جلساته عرض رؤى جديدة للصحة العامة في الألفية الثالثة كما يتطرق الي مناحي وجوانب عديدة عن مفهوم الصحة عن بعد والحاضر والمستقبل، ودورها في حالات الطوارئ ومميزاتها وعيوبها ومنظومتها ودورها في البحث العلمي، وأشارت أن الجلسة الأولى من المؤتمر تأتى بعنوان "الإدراك الصحي عن بعد" ، ويتحدث خلالها الدكتور هشام كوزو، أستاذ طب السمع والإتزان في كلية الطب بجامعة الاسكندرية، والمشرف الأكاديمي على برامج الصحة الالكترونية وعضو قسم التربية الطبية كلية الطب جامعة الاسكندرية، عضو لجنة التحول الرقمي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كما يشارك في الجلسات الأخرى، الدكتورة انجى محمد الغيطانى الأستاذ بقسم المناطق الحارة في المعهد العالى للصحة العامة في جامعة الاسكندرية، والدكتورة نسرين النمر، أستاذ الوبائيات في معهد الصحة العامة.

وأشار الدكتور محمد الجار الله، أن الدراسات الأكاديمية أثبتت أهمية الصحة الإليكترونية لاسيما بعد انتشار جائحة كورونا، مشيرا أنه لايمكن تحقيق مستقبل مشرق للصحة العامة بدون تحقيق تقدم في الصحة الرقمية وأنترنت الأشياء، وناشد الجار الله الحكومات والمؤسسات الطبية بضرورة تقويض برامج الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي لكي نلحق بركب التقدم في المجال الطبي.

وقدمت الدكتورة أميرة طهيو، الشكر للجنة المنظمة للمؤتمر لإعطاء الفرصة لشباب الأطباء بوزارة الصحة لتقديم أوراق بحثية لأول مرة في هذا المؤتمر الدولي، وأشارت أن الوزارة تأمل في مزيد من التعاون مع جامعة الإسكندرية لتدريب الأطباء وتقديم اوراق بحثية والمساهمة في تنيو وخدمة المجتمع.

واكدت الدكتورة هدي دحروج أن العلاج الطبي عن بعد هي مبادرة رئاسية بالتعاون مع وزارة الصحة، لافتة ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساهمت في تحسين الصحة العامة بعد انتشار جائحة كورونا، وأكدت أن تلك الخدمة اصبحت الأن متواجدة في القري والمحافظات النائية.