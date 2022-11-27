أشرف صبحي يعتمد تشكيل وحدة "صوتكم وصلني" لتلقي مقترحات وأفكار العاملين بالوزارة

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تشكيل وحدة جديدة بالوزارة، تحت مسمى “صوتكم وصلني”؛ لتلقى أفكار ومقترحات العاملين بالوزارة بشكل مباشر، والتعرف على التحديات والمعوقات التي قد تواجههم.

يأتى ذلك في ضوء الحرص على استدامة الرضا الوظيفي، وبما يعود بالإيجاب على صعيد بيئة العمل، من حيث السماع إلى مقترحات العاملين، وحل أي مشكلات أمامهم.

ومن المقرر، أن يتم دراسة كل المقترحات والأفكار التي تتلقاها الوحدة، وعرضها على وزير الشباب والرياضة تمهيدا لتطبيقها، وتعزز الوحدة من أهمية الاتصال الإلكتروني، وما يعود على العاملين بالوزارة من وجود قناة اتصال مباشرة مع الوزير.

ويترأس الوحدة، وزير الشباب والرياضة، وبعضوية كلا من: محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور محمد العلواني مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ورئيس الأمانة الفنية أمير خطاب؛ عضوا.