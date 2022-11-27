انطلاق مهرجان الرياضة للجميع في الغردقة بمشاركة مراكز شباب وأندية البحر الأحمر

نفذ الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامه للاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، مهرجان الرياضة للجميع بنادي الغردقة الرياضي بمحافظة البحر الأحمر ، ضمن فعاليات معسكر الرياضة للجميع.

شارك فى المهرجان مجموعة من مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة البحر الأحمر ، بجانب مشاركة ممثلين من أندية "الأهلي، المعادي الرياضي و اليخت، هليوليدو، حلوان العام، الصيد، بنها الرياضي، والغردقة الرياضي".

شملت فعاليات المهرجان الرياضي منافسات فى كرة الطائرة الشاطئية وشد الحبل والألعاب الرياضية والترويحية، و الألعاب المائية، والأنشطة البدنية واليوجا والأيروبكس.

كما تم تنفيذ المهرجان الموسع والمجمع علي ملاعب نادي الغردقة الرياضي الجديدة بحي النور بمشاركة ٤٠٠ لاعب ولاعبه من أندية و مراكز شباب مدينة الغردقة من مختلف الأعمار السنية، وتضمن استعراض مهارات الألعاب الرياضية في الكاراتيه وكرة القدم والكرة الطائرة .

جاء ذلك فى ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تكثيف المشروعات والأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية داخل المحافظات الحدودية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع الفئات العمرية .