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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق مهرجان الرياضة للجميع في الغردقة بمشاركة مراكز شباب وأندية البحر الأحمر

صدى البلد

نفذ الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع  بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامه للاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، مهرجان الرياضة للجميع بنادي الغردقة الرياضي بمحافظة البحر الأحمر ،  ضمن فعاليات معسكر الرياضة للجميع.

شارك فى المهرجان مجموعة من  مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة البحر الأحمر ، بجانب مشاركة ممثلين من أندية "الأهلي، المعادي الرياضي و اليخت،  هليوليدو، حلوان العام، الصيد، بنها الرياضي، والغردقة الرياضي".

شملت فعاليات  المهرجان الرياضي منافسات فى  كرة الطائرة الشاطئية وشد الحبل والألعاب الرياضية والترويحية، و الألعاب المائية، والأنشطة البدنية واليوجا والأيروبكس.

كما تم تنفيذ المهرجان الموسع  والمجمع علي ملاعب نادي الغردقة الرياضي الجديدة بحي النور بمشاركة ٤٠٠ لاعب ولاعبه من أندية و مراكز شباب مدينة الغردقة من  مختلف الأعمار السنية، وتضمن استعراض مهارات الألعاب الرياضية في الكاراتيه وكرة القدم والكرة الطائرة .

جاء ذلك فى ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تكثيف المشروعات والأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية داخل  المحافظات الحدودية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع الفئات العمرية .

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