182 مليار دينار.. العراق يعلن إسترداد جزء من أموال سرقة القرن

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية"، لافتا الى أن "الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار".

وأضاف، أن لجان تحقيق شكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية"، مبينا أن "اللجنة التحقيقية حددت المخالفات والمقصرين في تسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات".

وتابع أن هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات"، مؤكدا: "سنعلن عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات".

وأكد: "لن نستثني أي جهة متورطة بعملية سرقة الأمانات"، مبينا أن "اللجان التحقيقية توصلت لنتيجة بصرف 114 صكاً للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار".