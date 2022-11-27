المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية، حول اقتناص المنتخب المغربي لكرة القدم فوزا ثمينا بهدفين نظيفين على حساب نظيره البلجيكي، في ثاني مبارياتهما ضمن بطولة كأس العالم 2022 اليوم الأحد.

ورغم الانتقادات التي وجهت لبعض من اختيارات الناخب الوطني المغربي في المباراة الأولى أمام المنتخب الكرواتي، قرر وليد الركراكي الحفاظ على التشكيل نفسه، والدفع بالعناصر نفسها التي بدأ بها مباراة كرواتيا، وضمنها المدافع الأيسر نصير مزراوي الذي عانى طيلة الأيام الماضية من الإصابة، قبل أن يضطر لتغيير الحارس ياسين بونو بمنير المحمدي على أرضية الملعب قبل ثوان من صافرة البداية.

وبالعودة إلى تفاصيل المواجهة، بدأ رفاق العميد غانم سايس مجرياتها بحذر وانكماش دفاعي منظم منذ دقائقها الأولى، خصوصا في ظل الضغط الهجومي الذي فرضه المنتخب البلجيكي طيلة دقائق الربع ساعة الأول من المباراة.

ومع توالي دقائق الشوط الأول، تحسن المردود الهجومي لعناصر المنتخب المغربي، إذ تم خلق مناورات هجومية وتهديد مرمى الحارس البلجيكي في أكثر من كرة، كانت الأبرز منها كرة أشرف حكيمي في حدود الدقيقة 35؛ فيما بحث رفاق إدن هازارد عن الوصول إلى شباك منير المحمدي بالتنويع بين الكرات الثابتة والطويلة وراء ظهر المدافعين، في ظل الخطة الدفاعية الناجعة التي ينتهجها المنتخب المغربي.

وقبل ثوان من نهاية مجريات النصف الأول من المواجهة، تمكن المنتخب المغربي من هز شباك نظيره البلجيكي عبر كرة ثابتة نفذها حكيم زياش بشكل جيد، غير أن تدخل حكام غرفة “الفار” فرض على الحكم المكسيكي رفض الهدف بفعل سقوط العميد غانم سايس في حالة تسلل (تداخل مع الخصم).

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، تبادل عناصر الطرفين بعض المناورات الهجومية هددت شباك كورتوا والمحمدي، كانت أبرزها من جانب المنتخب المغربي عن طريق سفيان بوفال في حدود الدقيقة 56؛ كما تألق حارس “أسود الأطلس” في التصدي لتسديدات قوية من عناصر المنتخب البلجيكي.

وفي حدود الدقيقة 73 تمكن المنتخب المغربي من هز الشباك وإحراز هدف التقدم عبر كرة ثابتة عن طريق البديل عبد الحميد صابيري، بعد ثوان من دخوله إلى رقعة التباري بديلا لسفيان بوفال، ليفكر وليد الركراكي بعد ذلك في سد الممرات وتضييق المساحات في الخط الخلفي، من خلال الدفع في الربع ساعة الأخير من المباراة بورقة المدافع جواد الياميق بديلا لعز الدين أوناحي.

ورفع المنتخب المغربي رصيده بعد هذا الفوز للنقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، ما قربه بشكل كبير من حسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، فيما جمدت الهزيمة رصيد المنتخب البلجيكي في 3 نقاط.

علي جانب تاني انتهت مباراة اليابان وكوستاريكا بفوز الأخير بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة، على ملعب “أحمد بن علي”.

وسجل كيشير فولر، لاعب كوستاريكا، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 من عمر المباراة، والذي أسفر عن فوز كوستاريكا.

وكان منتخب اليابان جذب الأضواء إليه بفوزه المثير (2/1) على ألمانيا، الأربعاء الماضي، حيث قلب تأخره (0/1) إلى انتصار سيظل خالدا في الأذهان، عقب تسجيله هدفين خلال آخر 15 دقيقة من اللقاء.

ويتواجد منتخب اليابان، الذي يشارك في المونديال للنسخة السابعة على التوالي، في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب إسبانيا المتصدر، بعد فوزه الساحق 7/0 على منتخب كوستاريكا متذيل الترتيب.