إسلام عنان يحذر: ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا في منطقة الشرق الأوسط قريبًا

أكد الدكتور إسلام عنان ، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، على أن فيروس كورونا لم ينتهي من العالم، وعلينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصةً في فصل الشتاء .





ووجه حديثه للمواطنين، قائلا: أنصح من لم يحصل على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا بالحصول عليها، منوها بأن العالم يواجه في الوقت الحالي النسخة الأضعف من متحور أوميكرون.



وأضاف " عنان " خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور ، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC"، معظم الدول العربية تتمتع بمستويات تحصين ضد الفيروس التاجي تصل إلى 100%، موها بأن هناك أكثر من 2 مليون و400 الف حالة إصابة بفيروس كورنا خلال اسبوع فقط على مستوى العالم.

وشدد على أنه يتوقع ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا في منطقة الشرق الأوسط قريبًا، منوها بأن ـرقام الإصابات حاليا أصبحت قريبة من أرقام الاصابات لفصل الشتاء الماضي.



وتابع :" الصين شهدت أخيرًا أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ ظهوره، إلا أن معدلات الوفيات لا تزال قريبة من الصفر"، موضحا أن تلجأ إلى الإغلاق الكلي في حالة زيادة أعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالمرض.

