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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

وزارة الصحة .. أب يستغيث لإجراء عمليه تبديل شرايين قلب لنجله الرضيع

صدى البلد

ناشد المواطن أبوزيد محمد عبد الله ، المقيم  قرية الشيخ عطا - التابعة إلى مركز بنى مزار - في محافظة المنيا ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة مساعدتة فى إجراء عملية لنجله “ محمود ” تبديل شرايين فى القلب علي نفقة الدولة في أسرع وقت.

ويقول فى رسالته : أبنى محمود ابوزيد محمد عبدالله طفل رضيع يبلغ من العمر ثلاث أيام ، ولد بمشكله فى القلب ويحتاج الى إجراء عملية عاجلة “ إستبدال شرايين فى القلب ” لأنقاذ حياته وأنا فلاح بسيط مفيش بإيدى حاجة أعملها ، ولا أقدر على تكليف العملية .

وأضاف: «حالة  محمود بتسوء يوم بعد يوم، ويحتاج إلى إجراء عملية فى أسرع وقت لإنقاذ حياته من الموت وأنا مش عارف أعمل إيه، ضنايا بيروح منى ومش قادر أعمل له حاجة ولا قادر أوفر تكاليف العملية وعلى عينى، عايز ابني يعمل العملية وحد يساعدني مش عايز أكتر من كدا»، مناشدا وزارة الصحة أن تنظر إلى حالة نجله بنظرة رحمة وعطف، مطالبا بالموافقة على علاجه على نفقة الدولة؛ نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العملية.

 

يمكن التواصل مع عم الطفل من خلال رقم:
01128255664

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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وزارة الصحة محافظة المنيا على نفقة الدولة إجراء عمليه

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