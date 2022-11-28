وزارة الصحة .. أب يستغيث لإجراء عمليه تبديل شرايين قلب لنجله الرضيع

ناشد المواطن أبوزيد محمد عبد الله ، المقيم قرية الشيخ عطا - التابعة إلى مركز بنى مزار - في محافظة المنيا ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة مساعدتة فى إجراء عملية لنجله “ محمود ” تبديل شرايين فى القلب علي نفقة الدولة في أسرع وقت.

ويقول فى رسالته : أبنى محمود ابوزيد محمد عبدالله طفل رضيع يبلغ من العمر ثلاث أيام ، ولد بمشكله فى القلب ويحتاج الى إجراء عملية عاجلة “ إستبدال شرايين فى القلب ” لأنقاذ حياته وأنا فلاح بسيط مفيش بإيدى حاجة أعملها ، ولا أقدر على تكليف العملية .

وأضاف: «حالة محمود بتسوء يوم بعد يوم، ويحتاج إلى إجراء عملية فى أسرع وقت لإنقاذ حياته من الموت وأنا مش عارف أعمل إيه، ضنايا بيروح منى ومش قادر أعمل له حاجة ولا قادر أوفر تكاليف العملية وعلى عينى، عايز ابني يعمل العملية وحد يساعدني مش عايز أكتر من كدا»، مناشدا وزارة الصحة أن تنظر إلى حالة نجله بنظرة رحمة وعطف، مطالبا بالموافقة على علاجه على نفقة الدولة؛ نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العملية.

يمكن التواصل مع عم الطفل من خلال رقم:

01128255664

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