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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

تغيير محول الكهرباء مطلب أهالي عزبة أحمد عبده بميت غمر

صدى البلد

استغاث سكان عزبة احمد عبده - التابعة لقرية الرحمانية -في مركز ميت غمر - بمحافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين في الشركة القابضة لكهرباء مصر من ضعف وسوء المحول الكهربائى .

 

وقال المواطن عماد الغلبان، في رسالته: “نشكو نحن أهالى  عزبة احمد عبده - التابعة لقرية الرحمانية -في مركز ميت غمر - بمحافظة الدقهلية من ضعف وتهالك محول الكهرباء فهو يحتاج الى عملية إحلال وتجديد حيث انه يعمل على كثافة سكنية كبيرة والكهرباء ضعيفة حرقت الأجهزة الكهربائية عندنا ”.

 

وأضاف: “وعرضنا المشكلة على كل المسؤولين وزاره الكهرباء ومفيش استجابة كل شهر ندفع فواتير الكهرباء والخدمات معدومة”.

 

وناشد المسئولين بمحافظة الدقهلية ومسئولي الشركة القابضة لكهرباء مصر بسرعة حل المشكلة و العمل على تغيير هذا المحول رأفة بحال الأهالى وحفاظا على ارواحهم .

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 

01063735950

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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