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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فيفي عبده تهنئ المغرب على الفوز أمام منتخب بلجيكا في كأس العالم

صدى البلد

هنات الفنانة فيفي عبدة ، منتخب المغرب على الفوز امام منتخب بلجيكا ، بنتيجة 2/ 0، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

 

وكتبت فيفى عبدة عبر تويتر  “ الف مبروووووك للمغرب الحبيبة الفوز علي بلجيكا في مباراة كاس العالم رفعتوا راسنا و راس كل العرب بالتوفيق يا رب ليكم و لكل المنتخبات العربية. الحق يقال تنظيم دولة قطر للبطولة مشرف لكل العرب  ”. 

 

و نجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره بلجيكا، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وسجل الهدف الأول، اللاعب عبدالحميد الصابيري من ركلة حرة في الدقيقة 73.

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق زكريا بو خلال في الدقيقة 90+2.

وكان حكيم زياش تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 45+1 من فاول، لكن حكم الفار يتدخل ويتم إلغاء الهدف.

كأس العالم حكيم زياش الفنانة فيفي عبده دولة قطر منتخب المغرب فيفي عبدة

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