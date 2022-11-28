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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الشامي لـ جمهوره: أنت محتاج تطلع صدقة علشان يبقى معاك فلوس

صدى البلد

وجه الفنان أحمد الشامي، رسالة لـ جمهوره من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”. 

 

وكتب احمد الشامى “ للتذكرة: أنت محتاج تطلع صدقة علشان يبقى معاك فلوس ،، مش محتاج فلوس علشان تطلع صدقة  ”. 

 

ويستعد الفنان أحمد الشامي، لتصوير دوره في مسلسل "الدفعة" مع المخرج كريم العدل ويظهر بشخصية مختلفة وذلك بعد نجاح مسلسل دايمًا عامر والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي.

وتدور أحداث مسلسل الدفعة حول شخصية أستاذ جامعي متخصص في علم الجريمة يجسده طارق لطفي ويحقق في العديد من الجرائم، ويدخل في صراعات ومواقف مثيرة مع شريف سلامة الذي يظهر أيضًا كأستاذ جامعي، وذلك في إطار تشويقي مثير.. والذي من المقرر البدء في تصويره خلال أيام وسيتم طرحه علي إحدي المنصات الإلكترونية وبطولة طارق لطفي، شريف سلامة، أحمد الشامي، ندي موسي، إخراج كريم العدل.

طارق لطفي كريم العدل الفنان أحمد الشامي احمد الشامي ندى موسى

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