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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات بمدارس الإسكندرية للتوعية بمبادرة "لا للأكياس البلاستيكية"

حملات توعية في مدارس
حملات توعية في مدارس الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن إدارة شئون البيئة بالمحافظة نفذت بالتنسيق مع الجهات المعنية 25 حملة توعية بمدراس إدارات شرق ووسط ومنتزة أول ومنتزة ثان خلال أسبوعين وذلك في إطار جهود المحافظة في تنفيذ مبادرة "لا للأكياس البلاستيكية" للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالإضافة إلى التوعية بالتغيرات المناخية.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن إدارة شئون البيئة نفذت أيضا عدد من حملات توعية لربات المنازل بأحياء  المنتزة ثان ووسط بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

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وشدد الشريف على تكثيف حملات التوعية بمبادرة "لا للأكياس البلاستيكية" وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية توعية المواطنين بالمخاطر والأضرار التي تسببها المواد البلاستيكية على صحة الإنسان، والبيئة البحرية والتغيرات المناخية بشكل عام، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على ضرورة استخدام بدائل صديقة للبيئة.

يذكر أن الأكياس البلاستيكية تتسبب في أضرار ومخاطر كبيرة منها ما يهدد صحة الإنسان عند استعماله لأنه يحتوي على مواد قد تزيد نسبة الإصابة ببعض أنواع السرطانات، كما أن المواد البلاستيكية صعبة التحلل وتتراكم لآلاف السنين في التربة، كذلك تمتد أضرار البلاستيك لتصل إلى البحار والمحيطات والتربة الزراعية والكائنات الحية.

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