تكريم أوائل خريجي برامج التدريب المهني لطلبة التعليم الفني بأسوان | صور

إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مذكرة التفاهم بين مديرتى القوى العاملة والتربية والتعليم بشأن تعزيز القدرات المهنية لطلبة التعليم الفنى وذلك بحضور أحمد عزاز وكيل وزارة القوى العاملة ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، بالإضافة إلى محمد شرف مدير التعليم الفني بالمديرية .

وعقب ذلك قام محافظ أسوان بتكريم 15 من أوائل الخريجين لأولى دفعات برامج التدريب المهنى للعام التدريبى 2022/2023 ضمن 49 خريج بالورش التدريبية وذلك بتسليمهم الجوائز العينية وهى عبارة عن 10 شنطة عدة ، و 14 ماكينة حياكة ، و 25 فلاشة ميمورى .

أوائل الخريجين

محافظ أسوان يعتمد مذكرة تفاهم ويكرم أوائل الخريجين للورش التدريبية

وقد أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود التى تبذلها وزارة القوى العاملة بقيادة حسن شحاته ، وأيضاً وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى لتوفير البرامج التدريبية المتنوعة ، وتعزيز القدرات المهنية لطلبة التعليم الفنى مما يساهم فى تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم والحصول على التدريبات المختلفة لتنمية مهاراتهم ومساعدتهم على إقتحام سوق العمل .

مقدماً شكره لشركات القطاع الخاص من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المجانية لشباب الخريجين من الجنسين فى المرحلة العمرية من 18 إلى 45 سنة ، وذلك بالمواقع التدريبية المتعددة بمختلف مدن ومراكز المحافظة لتساهم هذه البرامج التى تستهدف إعداد وتأهيل المتعطلين عن العمل لخوض تجربة العمل الحر وخلق فرص عمل ذاتية فى الحد من مشكلة البطالة .

برنامج تدريبى

محافظ أسوان يعتمد مذكرة تفاهم ويكرم أوائل الخريجين للورش التدريبية

ومن جانبه أوضح أحمد عزاز بأنه تم البدء فى تنفيذ 17 برنامج تدريبى على مختلف المهن الأكثر طلباً فى سوق العمل الأسوانى وهى الكهرباء والطاقة الشمسية ، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف ، بجانب صيانة الأجهزة المنزلية ، وكذا صيانة المحمول ، بالإضافة إلى التدريب على الملابس الجاهزة والستائر والمفروشات ، وكذا برامج الحاسب الآلى .

وأشار أحمد عزاز بأن هذه البرامج التدريبية تستهدف 255 متدرب من شباب الخريجين من المتعطلين عن العمل ، وكذا طلبة التعليم الفني لتعزيز قدراتهم المهنية والتكنولوجية ، فيما تم تخريج 191 خريج وخريجة ، وجارى إستكمال تنفيذ الخطة المحلية التدريبية لبرامج التدريب المهنى .

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبته الدكتورة غادة أبو زيد، بتفقد مجمع مدارس العروبة والذى يضم 49 فصلا بكثافة طلابية تصل إلى 2440 طالبا وطالبة حيث جاء ذلك فى إطار حرص المحافظة على متابعة انتظام سير العملية التعليمية بمختلف المدارس والمراحل التعليمية.