عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شخصان قتلاه لسرقة التوك توك.. كشف لغز العثور على جثة شاب بأسوان

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (طالب – سن 14) عن مسكنهما عقب خروجه للعمل مُستقلاً مركبة "توك توك" خاصته .

 وفى وقت لاحق تبلغ للمركز من بعض الأهالى بالعثور على جثة شخص تطفو على سطح مياه أحد المجارى المائية بدائرة المركز ، وما تبين أن الجثة لذكر مجهول فـى العقد الثانى من العمر ملفوف حول رقبته قطعة من القماش "شال"، وتعرف الـمُبلغ على الجثة وقرر أنها لنجله المتغيب.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان والتى أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمان بدائرة المركز).

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة والإستيلاء على مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الامن العام توك توك امن اسوان سرقة توك توك المجاري المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1750 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الفراخ بـ31 جنيهًا والبيض رخص| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة غير محسوبة .. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

تحذير عاجل بشأن شراء الذهب بعد تخطيه 1700 جنيه.. لماذا؟

مافيهاش لحمة.. أسرار مرعبة عن ساندوتشات الشاورما بالمطاعم

تستمر 48 ساعة.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة يصل لـ7 درجات

بعد أيام من الارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الخميس.. موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف الـ300 جنيه علاوة

ترشيحاتنا

روسيا تقتل 100 جندي أوكراني بضربات جوية

غرامة 2 مليون جنيه | تنويه رسمي من تموين دمياط لتجار الأرز

هل تتأثر شقق الإسكان الاجتماعى بوقف مبادرة التمويل العقارى 8% | الوزارة تجيب

بعد أشهر من رحيلها .. الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الملكة إليزابيث

جنون كرة القدم.. التعادل 3-3 يحسم مواجهة الكاميرون وصربيا

ستكون نهايتها.. أوكرانيا تحذر من تدخل بيلاروسيا في الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز التورتيلا مثل الجاهز

فستان برتقالي.. درة تبهر المتابعين بإطلالة أنيقة.. شاهد

بجنيه واحد.. طريقة سحرية وفعالة للتخلص من البعوض

في الشتاء.. خطوات مهمة يجب اتباعها قبل وضع المكياج

فيديو

وضع جير في الرضعة.. موظف بالصحة يحاول إنهاء حياة ابنه بسوهاج| فيديوجراف

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. والأونصة تسجل 1749 دولاراً

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم .. ٤ مواجهات حاسمة

مناطق سقوط الأمطار .. أجواء خريفية وتراجع في درجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ