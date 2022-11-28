شخصان قتلاه لسرقة التوك توك.. كشف لغز العثور على جثة شاب بأسوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (طالب – سن 14) عن مسكنهما عقب خروجه للعمل مُستقلاً مركبة "توك توك" خاصته .

وفى وقت لاحق تبلغ للمركز من بعض الأهالى بالعثور على جثة شخص تطفو على سطح مياه أحد المجارى المائية بدائرة المركز ، وما تبين أن الجثة لذكر مجهول فـى العقد الثانى من العمر ملفوف حول رقبته قطعة من القماش "شال"، وتعرف الـمُبلغ على الجثة وقرر أنها لنجله المتغيب.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان والتى أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمان بدائرة المركز).

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة والإستيلاء على مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.