طب جامعة حلوان تنظم حملة توعوية عن القياس الصحيح لضغط الدم وتحليل السكر

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة حلوان حملة توعوية مجانية لقياس ضغط الدم وتحليل السكر بالتعاون مع الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم بالبرنامج القومى للوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم وبالتعاون أيضاً مع شركة الحكمة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ريادة الدكتور وليد السروجي قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الطب، إشراف الدكتورة رشا رفاعي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وبمشاركة قسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة حلوان أحمد جعفر ، عمرو عبد العال.

حيث شمل اليوم عدة محاضرات توعوية للطلاب وموظفي الجامعة عن العوامل المؤدية لارتفاع ضغط الدم ودور السمنة والغذاء غير الصحي، أهمية الإقلال من ملح الطعام واتباع اسلوب المعيشة الصحي، دور الرياضة في حياة الإنسان.

وتطرقت المحاضرات إلى أعراض مرض ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته وسبل الوقاية منه عن طريق الاقلال من استخدام ملح الطعام وتناول الخضروات والفاكهة بكثرة، وكذلك المحافظة على وزن الجسم المثالي وتجنب استخدام العقاقير والامتناع عن التدخين قطعيا.

واختتم البرنامج بعمل مسح ميداني واستبيان إحصائي للجمهور عن مرض ارتفاع ضغط الدم وتحليل السكر.