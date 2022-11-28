ضيف الشرف.. الهند تدعو الرئيس السيسي لحدث مهم في 2023

لأول مرة في تاريخ العلاقات المصرية-الهندية..

كشفت صحف هندية أن وزير الشؤون الخارجية الهند، يسوبرامانيام جايشانكار، وجه دعوة رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة رسمية للقاهرة الشهر الماضي لحضور احتفالات يوم الجمهورية.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها رئيس مصر ضيف الشرف الرئيسي في احتفالات يوم الجمهورية في الهند في يناير 2023.

ولكن حتي اللحظة، لا يوجد تأكيدات من الجانب المصري حول قبول الدعوة.

من المتعارف عليه أن الدعوة إلى أن تكون ضيف الشرف الرئيسي لليوم الجمهوري هي دعوة رمزية للغاية. وكانت الهند تنسج استراتيجية حسن الضيافة لتقرير ضيفها الشرفي الرئيسي.

ويعتمد الاختيار كل عام علي عدد من الأسباب الاستراتيجية والدبلوماسية والتجارية والجيوسياسية.

يوم الجمهورية في الهند هو احتفال بتاريخ تفعيل العمل بالدستور الهندي الذي تم استبداله بقانون حكومة الهند وثيقة 1935 في يوم 26 يناير 1950. وهو واحد من الأعياد الوطنية الثلاث في الهند.