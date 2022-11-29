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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

"منة" متغيبة عن منزلها بكفر الدوار منذ 3 أشهر في ظروف غامضة

منة الله - مفقودة
منة الله - مفقودة

استغاث والدة الطفلة “ منة الله محمد كمال ابراهيم ” ، المقيمة في  عزبة ابو السعود الامراء - التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، في رسالة إلى خدمة القراء "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب ابنتها ولم تفلح محاولات أسرتها فى العثور عليها .

 

وتقول فى رسالتها : انا ام لطفلة عندها ٦ سنوات اسمها /منة الله محمد كمال ابراهيم بنتي اختفت من ٣شهور ومش عارفه هيا فين كانت بتلعب امام البيت مع صحباتها زي اي طفله بريئه وفجأة اختفت ياتري حية ولاميتة ياتري جعانة ولاشبعانه ياتري مين بيراعيها واحنا دخلين علي مدارس قلبي بيتقطع عليها مش بنام الليل من القهر اللي جوايا.

 

وأضافت : ابوها بقي تايه في الحياه مش عارف يعمل ايه بلغنا الشرطة والشرطة دورت وحققت كتير ومفيش فايدة لفينا القري اللي حوالينا ومفيش فايدة مسبناش حته الا ودورنا عليها ومفيش فايدة يا تري ربنا حيجمعني بيها تاني في الدنيا ولا حموت من غير ما اشوفها نفسي أطمن عليها واخدها في حضني ولو للحظة واحده يارب ميحرمش حد من أولاده ولا يحسسكم بالقهر اللي جوايا مستعدين انا وابوها ندفع عمرنا كله بس نطمن عليها ولو للحظة واحدة .

 

وطالبت الأم كل من يتعرف على صورة منة بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

٠١٢٠٥٢٨٧٧٣٨

واتس/٠١٠٢٠٠٠٦٠٥٢

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ظروف غامضة محافظة البحيرة عزبة ابو السعود الامراء مركز كفر الدوار متغيبة

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