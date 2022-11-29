"منة" متغيبة عن منزلها بكفر الدوار منذ 3 أشهر في ظروف غامضة

استغاث والدة الطفلة “ منة الله محمد كمال ابراهيم ” ، المقيمة في عزبة ابو السعود الامراء - التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، في رسالة إلى خدمة القراء "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب ابنتها ولم تفلح محاولات أسرتها فى العثور عليها .

وتقول فى رسالتها : انا ام لطفلة عندها ٦ سنوات اسمها /منة الله محمد كمال ابراهيم بنتي اختفت من ٣شهور ومش عارفه هيا فين كانت بتلعب امام البيت مع صحباتها زي اي طفله بريئه وفجأة اختفت ياتري حية ولاميتة ياتري جعانة ولاشبعانه ياتري مين بيراعيها واحنا دخلين علي مدارس قلبي بيتقطع عليها مش بنام الليل من القهر اللي جوايا.

وأضافت : ابوها بقي تايه في الحياه مش عارف يعمل ايه بلغنا الشرطة والشرطة دورت وحققت كتير ومفيش فايدة لفينا القري اللي حوالينا ومفيش فايدة مسبناش حته الا ودورنا عليها ومفيش فايدة يا تري ربنا حيجمعني بيها تاني في الدنيا ولا حموت من غير ما اشوفها نفسي أطمن عليها واخدها في حضني ولو للحظة واحده يارب ميحرمش حد من أولاده ولا يحسسكم بالقهر اللي جوايا مستعدين انا وابوها ندفع عمرنا كله بس نطمن عليها ولو للحظة واحدة .

وطالبت الأم كل من يتعرف على صورة منة بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

٠١٢٠٥٢٨٧٧٣٨

واتس/٠١٠٢٠٠٠٦٠٥٢

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