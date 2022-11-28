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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التسهيل على المواطنين.. الضرائب تكشف مزايا الفاتورة الإلكترونية

الضرائب
الضرائب

أكدت الدكتورة رشا عبدالعال معاون رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف التسهيل على المواطنين.

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وأضافت رشا عبدالعال، في حوار عبر زووم، مع الأعلامية ايمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي أم سي، مساء اليوم الإثنين، أن الفاتورة الإلكترونية لها مزايا كثيرة، ومنها إجراءات استيفاء الفواتير والتحقيق منها بائع ومشتري، وايضا الفواتير موجودة في المصلحة وبالتالي لم نعد في حاجة للوقت للتأكد من الفواتير.
وتابعت الدكتورة رشا عبدالعال معاون رئيس مصلحة الضرائب، أن كل تعاملات الممول بالفواتير سواء مصدر الفاتورة او المشتري، لافتة إلى أن بداية من أبريل المقبل سيكون الاعتداد لإثبات التكاليف من خلال الفاتورة الإلكترونية.

 

بدأ تطبيقها في نوفمبر ٢٠٢٢

 

وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة رشا عبدالعال معاون رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الفاتورة الإلكترونية توفر الكثير من الآعباء عن المواطنين، موضحة انه بدأ تطبيقها في نوفمبر ٢٠٢٢. ‏


https://www.facebook.com/dmctv/videos/589455176276488‎

 

 

الضرائب الفاتورة الالكترونية منظومة الفاتورة الالكترونية رشا عبدالعال اخبار التوك شو

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