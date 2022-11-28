المنيا يُعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ،لصدمة شديدة، بعدما تعرض سيلا كمال لاعب الفريق للإصابة في مباراة القيوم .



وأعلن طبيب نادي المنيا، أن نتائج الأشعة التشخيصية والفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب سيلا كمال ،أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد طبيب الفريق بأن الأيام المقبلة ستشهد إجراء العملية للاعب وتأكد غيابه عن الملاعب فترة ٦ شهور .



يذكر أن قد انتهى لقاء المنيا والنصر للتعدين بالجولة الماضية ، بفوز المنيا على التعدين بهدف للا شىء ،سجلة نجم وقائد الفريق بدوي عاشور بالدقيقة ٧٤ ،ليحقق أول فوز لنادي المنيا هذا الموسم .