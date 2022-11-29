الصين..الشركات الصغيرة والمتوسطة تسجل تحسنا في الأداء خلال أكتوبر

انتعشت أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين خلال شهر أكتوبر، حيث سجل اقتصاد البلاد انتعاشا مستقرا منذ الربع الثالث من هذا العام، حسبما أظهرت بيانات الصناعة.

وجاء مؤشر تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، المحسوب على أساس مسح لـ3000 شركة صغيرة ومتوسطة، عند علامة 88.2 الشهر الماضي، وهو نفس المستوى المسجل في سبتمبر، وهو ما عكس اتجاه الانكماش، حسبما ذكرت الجمعية الصينية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويحتوي المؤشر على مؤشرات فرعية متعددة لقياس أداء وتوقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسجلت المؤشرات الفرعية للعديد من القطاعات نموا مستقرا خلال هذه الفترة، حيث ارتفع مؤشرا البناء والصناعة 0.2 نقطة و0.1 نقطة على التوالي، مقارنة بشهر سبتمبر.

كما أظهرت البيانات أن المؤشرات الفرعية التي تقيس ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة السوق والأرباح قد ارتفعت جميعها الشهر الماضي، عاكسة الانخفاض الذي سجلته في سبتمبر.