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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: 1.2 مليون شخص يموتون عالميا لعدم قدرة المضادات الحيوية على علاجهم

وزير الصحة
وزير الصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية رصدت أن هناك مليون و200 ألف شخص يتوفون لعدم قدرة المضادات الحيوية على علاج الإصابات البكتيرية التي تأتى لهم عالميا.

 

واضح خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى أنه إذا استمرينا في الاستخدام المفرط وغير العلمى للمضادات الحيوية سنصل في عام 2050 إلى موت أكثر من 10 مليون شخص في السنة.

وأضاف ، أن البكتيريا أصبح لديها مقاومة لنوع المضادات الحيوية التي لدينا وهذا سببه الاستخدام المفرط وغير المبرر وغير العلمى لتلك المضادات، لذلك اطلقنا الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية للتكامل والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية .

وأوضح  أن هدف الاستراتيجية أن نستخدم المضاد الحيوى للشخص المناسب في الوقت المناسب وفى الزمن المناسب ، وتمر بـ 3 مراحل على رأسها تدريب الكوادر الطبية، حيث دربنا أكثر من 3 آلاف من الكوادر الطبية على الاستراتيجية ، والمرحلة الثانية أننا سنبدأ بالمبادرة على المرضى في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، وفي المرحلة الثالثة سنبدأ مع المرضى الذين يترددون على العيادات الخارجية والصيدليات .

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