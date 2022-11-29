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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات فيلم تحت تهديد السلاح لـ حسن الرداد

صدى البلد

نجاح كبير حققه فيلم «تحت تهديد السلاح»، الذي يلعب بطولته حسن الرداد، حيث أنه احتل المركز الأول في قائمة الأفلام المنافسة الأخرى في دور العرض السينمائي.

ومنذ ما يقرب من 4 أسابيع تم طرح الفيلم بدور العرض، ولاقي نجاحاً كبيراً من الجمهور والنقاد.

ومن جهته، قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن فيلم «تحت تهديد السلاح» حقق أمس 118 ألف جنيه فقط، ليقترب من 5 ملايين جنيه منذ بدء عرضه، إذ جاء في المرتبة الأولى متفوقا على 6 أفلام أخرى تنافس بدور العرض.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

في إطار من الأكشن والإثارة، تدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، وتبدأ بجريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

المخرج عبد الرحمن حماقي، جَمَعَ خلال فيلم «تحت تهديد السلاح»، بين عدد من الأبطال، وهم: حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

فيلم تحت تهديد السلاح حسن الرداد

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