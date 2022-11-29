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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

متحدث الصحة: تناول المضادات الحيوية يجب أنه يكون من طبيب وبعد الكشف

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن المضادات الحيوية هي أدوية يتم استخدامها لعلاج الالتهابات أو الإصابات البكتيرية التي تصيب أجهزة الجسم المختلفة وأشهرها الجهاز التنفسي، موضحا أن استخدام المضادات الحيوية، شأنه شأن أي دواء، لا بد أنه يكون وفق وصفة طبية مبنية على كشف طبي.

وقال عبد الغفار، خلال اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي" الفضائية، إن ما يحدث في دول شرق المتوسط بشكل محدد وفي دول كثيرة بالعالم، أن هناك استخدام مفرط للمضادات الحيوية وغير مبرر وبدون وصفات طبية ومن بينها مصر.

وأشار إلى أن هذه الممارسات غير الطبية وغير السليمة تؤدي لوفاة أكثر من مليون و200 ألف شخص على مستوى العالم سنويا طبقا لمنظمة الصحة العالمية بسبب البكتيريا التي لا نستطيع استخدام المضادات الحيوية في علاجها لأنها أصبحت مقاومة لها وإذا استمر على هذه الممارسات في عام 2050 هذا الرقم سيصل إلى 10 ملايين شخص، بسبب الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية.

وأكمل المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن هذه الممارسات أدت على المستويين العالمي والمحلي بقدرة نوع من البكتيريا على تكون مقاومة لهذا المضاد ولا يؤثر على البكتيريا الموجودة بسبب فرط الاستخدام.

وأضاف أن الاستراتيجية تهدف بشكل أساسي هو الوصول للاستخدام السليم الرشيد المبرر المبني على دلائل طبية سليمة للمضادات الحيوية من خلال تدريب الكوادر الطبية والصيادلة للتعامل الأمثل لاستخدام المضادات الحيوية ثم تفعيل هذا التدريب داخل المستشفيات.

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