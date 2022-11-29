بحملات مكبرة.. الإسكندرية تنتفض لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الاجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الاسعار.

وفي هذا الصدد، شن حى العجمى برئاسة السيد موسى حملة مكبرة للتفتيش علي المحال والمنشأت التجارية شملت شارع البيطاش الرئيسي ، طريق اسكندرية مطروح الدرايسة بحري ، منطقة الهانوفيل واسفرت الحملة عن غلق منشأة وتحرير 32 محضر متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 10 آلاف جنيه.

وشن حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي بحملة مكبرة لمراقبة الأسواق استهدفت شارع السيد محمد كريم ،فهمي الناضوري ، وإسماعيل صبري وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة وتحرير 9 محاضر متنوعة وفرض غرامات فورية تقدر ب 4 آلاف جنيه.

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة الأستاذة هدى أبو كليلة حملة مكبرة لمراقبة الأسعار والتفتيش على الأسواق استهدفت شارع الزهور، ووهران، منطقة العصافرة والمندرة بحري ، منطقة الحرمين بالمندرة قبلي، واسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر متنوع مابين صحة وبيئة وامن صناعى.

يأتي هذا في اطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأستمرار حملات الرقابة علي الاسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لاي ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.