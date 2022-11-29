الحكومة البريطانية تنتقد ضرب مراسل صحفي من قبل الشرطة خلال الاحتجاجات بالصين

انتقدت الحكومة البريطانية الأنباء الواردة عن تعرض صحفي من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للضرب على يد الشرطة في الصين، ووصفت التصرف بأنه "صادم وغير مقبول".

وشددت الحكومة في بيان أذيع اليوم أن الصحفيين يجب أن يكونوا قادرين على أداء عملهم "دون خوف من الترهيب،" بحسب ما ذكرته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقال البيان: "تم القبض على الصحفي في بي بي سي إد لورانس، وتكبيل يديه، وضربه وركله" من قبل قوات الأمن في شنغهاي، أثناء تغطيته للاحتجاج على القيود الصارمة التي تفرضها البلاد على فيروس كوفيد-19.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "إن اعتقال الصحفي أثناء قيامه بعمله أمر صادم وغير مقبول. يجب أن يكون الصحفيون قادرين على أداء وظائفهم دون خوف من الترهيب".

وأضاف أن وزارة الخارجية كانت على اتصال مع لورانس والسلطات المحلية في الصين بشأن هذا الأمر.