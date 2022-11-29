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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية: منع أعمال البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة

إزالة أعمال بناء
إزالة أعمال بناء مخالف بأحياء الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع اي مخالف.

وفي هذا الصدد، شن حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة برئاسة الأستاذ أحمد عبد المجيد حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بسكه النخل طريق خورشيد علي الزراعي والتحفظ على كمية كبيره من الأخشاب، وكذا إيقاف أعمال مخالفة بالدور الأول علوي بالعقار الكائن مدخل أبيس الأولى، وتم التحفظ على ونش وكميه من الأسمنت، فضلا عن فك شده أعمدة بالدور الأول علوي ش مدخل أبيس الثانيه، والتحفظ على كميه من الأخشاب والأسمنت واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة تجاه المخالفين.

ونفذ حى العامرية ثان برئاسة الأستاذ محارب هيلع حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض بقرية البيصار بقرى البنجر تم إزالته بالكامل وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقام حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول بحملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة أعمدة بالدور الثاني عشر بعزبة محسن، وكذا إيقاف أعمال هدم مخالف بالعقار الكائن 14 شارع مسجد الموحدين واتخاذ كافة الاجراءات القانوينة تجاه المخالفين.

وتواصل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع اي اعمال بناء مخالف واتخاذ كافة الاجراءات القانوينة الرادعة تجاه أي مخالف.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية التنمية المحلية المتابعة الميدانية البناء المخالف رؤساء الاحياء وزير التنمية المحلية

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