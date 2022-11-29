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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيول في مكة.. الأرصاد السعودية تحذر بشدة من طقس اليوم

امطار غزيرة - ارشيفي
امطار غزيرة - ارشيفي

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وبحسب تقرير الأرصاد السعودية ؛ فقد توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية، وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وبين أن زخات البرد والسيول ستمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها، كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.

وكذلك لفت التقرير  إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (33 درجة في مكة المكرمة وجدة، و30 درجة في المدينة المنورة والدمام، و28 درجة في الرياض، و21 درجة في أبها).

طقس السعودية.. احذر الأمطار والسيول خلال الساعات القادمة

أمطار رعدية وسيول مصحوبة برياح شديدة.. السعودية تحذر من طقس الغد

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سيول في مكة.. الأرصاد السعودية تحذر بشدة من طقس اليوم

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