تتسبب في وفاة 10 ملايين مواطن.. الصحة تحذر من المضادات الحيوية

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المضادات الحيوية عبارة عن مركبات يتم استخدامها للتعامل مع الإصابة مع أنواع متعددة من البكتيريا، منوها بأن سبب تسميتها يعود إلى أنها كانت تنتج من كائنات حية في البداية.

وأضاف "حسام عبد الغفار" ، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن منظمة الصحة العالمية لاحظت وجود استخدام مفرط غير مبرر، من قبل المواطنين للمضادات الحيوية، ومع عدم وجود وصفات طبية.

وأكمل: لا يتم استخدام المضادات الحيوية لفترات طويلة، ويجب أن يتوقف المريض عن استخدامها فور تحسن الحالة، منوها بأن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية جعل البكتيريا تمتلك مناعة ومقاومة ضدها.

وحذر من أن الاستمرار في الاستخدام المفرط سيتسبب في وفاة ما يقارب من 10 مليون مواطن، بحلول 2050، وذلك وفقا لاحصائيات منظمة الصحة العالمية، منوها بضرورة عدم الحصول على مضادات حيوية دون إشراف طبي.

