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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: مهلة يوم واحد للممولين المسجلين لإرسال الفاتورة الالكترونية أول ديسمبر

صدى البلد

أكد  مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أنه اعتبارا من ١ ديسمبر 2022 تم تخفيض مهلة الـ يومان الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة يوم واحد من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ، ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية .


  وأشار  رئيس مصلحة الضرائب  إلى أنه بدءًا من 1 يناير  2023 ، سيتم إلغاء المهلة الممنوحة للممولين لإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية ، ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الالكترونية ( خـــــلال نفس يوم الإصدار ) .  

  وأضاف  رئيس مصلحة الضرائب  أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ،أو مأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الاستثمار ، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم ، أومن خلال  الزيارات الميدانية ،ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني 
[email protected]
هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط  على موقع المصلحة الإلكترونى
 https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services
 

الضرائب وزير المالية المالية الاستثمار ضرائب الاتصالات وزارة المالية

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