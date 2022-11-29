وزير الرياضة يتفقد معرض ومؤتمر مصر للمياه والبنية التحتية وإعادة تدوير المخلفات

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البنية التحتية والمياه، وتكنولوجيا إعادة تدوير المخلفات وإدارتها، والمقامة تحت شعار "تمكين الابتكار في مصر"، والتي تُنظمها مجموعة أكسبوتك العالمية المنظم الرسمى لأجنحة الحكومة الألمانية بالخارج.

واستمع الدكتور أشرف صبحي إلي شرح تفصيلي عن مكونات المعرض من مختلف الشركات، والمُقام تحت رعاية عدد من الوزارات المصرية، بمشاركة كبيرة من العارضين المهتمين بذلك القطاع من مصر، ألمانيا، اليابان، الهند، النمسا، اليابان، الدنمارك، والأردن.

كما استمع الوزير إلي عدد من المناقشات والتوضيحات بشأن الشركة المُنفذة لمحطات تنقية المياه ومحطات الصرف بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، لافتًا إلي إمكانية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المنشآت الشبابية والرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المؤتمر والمعرض فرصة كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج وتبادل الخبرات المصرية مع الدول الأوروبية، في رسالة واضحة بأن مصر مستعدة للتعاون على جميع المستويات.

وعلي هامش معرض مصر للمياه والنفايات والبنية التحتية، يُقام مؤتمر دولي يضم العديد من المؤسسات والاتحادات والشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا البنية التحتية والمياه والصرف الصحي وتقديم حلول مبتكرة في تحديات نقص المياه وأحدث التقنيات الأوروبية التي توفر الوقت والتكلفة في قطاع البنية التحتية.