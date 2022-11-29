عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يتفقد معرض ومؤتمر مصر للمياه والبنية التحتية وإعادة تدوير المخلفات

صدى البلد

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البنية التحتية والمياه، وتكنولوجيا إعادة تدوير المخلفات وإدارتها، والمقامة تحت شعار "تمكين الابتكار في مصر"، والتي تُنظمها مجموعة أكسبوتك العالمية المنظم الرسمى لأجنحة الحكومة الألمانية بالخارج.

واستمع الدكتور أشرف صبحي إلي شرح تفصيلي عن مكونات المعرض من مختلف الشركات، والمُقام تحت رعاية عدد من الوزارات المصرية، بمشاركة كبيرة من العارضين المهتمين بذلك القطاع من مصر، ألمانيا، اليابان، الهند، النمسا، اليابان، الدنمارك، والأردن.

كما استمع الوزير إلي عدد من المناقشات والتوضيحات بشأن الشركة المُنفذة لمحطات تنقية المياه ومحطات الصرف بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، لافتًا إلي إمكانية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المنشآت الشبابية والرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المؤتمر والمعرض فرصة كبيرة  لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج وتبادل الخبرات المصرية مع الدول الأوروبية، في رسالة واضحة بأن مصر مستعدة للتعاون على جميع المستويات.

وعلي هامش معرض مصر للمياه والنفايات والبنية التحتية، يُقام مؤتمر دولي يضم العديد من المؤسسات والاتحادات والشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا البنية التحتية والمياه والصرف الصحي وتقديم حلول مبتكرة في تحديات نقص المياه وأحدث التقنيات الأوروبية التي توفر الوقت والتكلفة في قطاع البنية التحتية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 1669 جنيها

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

حظك هذا الأسبوع وتوقعات الفلك .. سداد ديون وحل خلافات ومفاجأة لهؤلاء

امتحانات الثانوية العامة 2023.. التعليم: مفيش أسئلة مقالية بالمواد غير المضافة للمجموع

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

هدايا الحكومة.. معاشات ديسمبر بزيادة 300 جنيه ورفع التأمينات أول يناير

تيسير العلاج على المواطن .. وزير الصحة يوجه بحل جذري لأزمة إعطاء الحقن بالصيدليات

ترشيحاتنا

السعودية.. أمر ملكي من خادم الحرمين بشأن أعضاء النيابة العامة

الشيوخ يوافق على المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء

قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022

الدولار يتراجع والإسترليني واليوان والين في صعود.. أسعار العملات بالأسواق العالمية اليوم

خلافا على تمثال أثري.. سيدة تتهم عامل بالنصب عليها في ثمن سيارة

ضبط 7400 قطعة غيار سيارات مغشوشة داخل مخزن بدون ترخيص في القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاجم ميسي وكأس العالم.. بماذا أفتي يونس مخيون ورد دار الإفتاء؟

طفل يواجه صعوبة فى المشي بسبب نقص فيتامين ب 12

فيتامين ب 12.. اعرف الكمية اللازمة لكل جسم من جميع الأعمار

عيب عليكم أنا مطلقة حرة.. حكاية فيديو أثار الجمهور ضد نادين نجيم

فيديو

سقوط أمطار بهذه المناطق.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مفاجأة في سعر الدولار والذهب يواصل الارتفاع| تفاصيل

استئصال الرحم وأورام.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل حالتها الصحية بناءً على رغبتها

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ