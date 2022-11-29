مجلس جامعة الإسكندرية يشيد بنجاح مصر فى إستضافة مؤتمر المناخ

أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، بالجهود المتميزة التى بذلتها مصر خلال فعاليات الحدث العالمى الضخم المتمثل فى الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ، على الصعيدين الفنى والتنظيمي، بحضور ما يقرب من 120 رئيس دولة وحكومة شاركوا فى قمة المناخ.

وخلال إنعقاد مجلس الجامعة، استعرض رئيس الجامعة اللقاءات التى تمت على هامش المؤتمر، ومنها اللقاء مع د. رينود موزيليه، رئيس إقليم بروفانس ألب كوت دازور، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبعض رؤساء الجامعات الحكومية، بهدف مناقشة تعزيز التعاون مع جامعات الإقليم الفرنسي، واللقاءات الاخرى مع العديد من المسئولين بالجامعات والمؤسسات العالمية في المنطقة الزرقاء والخضراء لمناقشة آليات تعزيز ودعم سُبل التعاون معهم.

وأكد على مشاركة جامعة الإسكندرية فى العديد من الفعاليات على المستويين المحلي والدولى خلال العام الذى ترأسه مصر بعد انعقاد قمة المناخ COP27 لتوجيه الجهود والتعهدات للحفاظ على كوكب الأرض من مخاطر التداعيات السلبية والخطيرة لظاهرة تغير المناخ حتي تسليم الرئاسة في COP28 لدولة الإمارات الشقيقة.

كما استعرض رئيس الجامعة نتائج مشاركة جامعة الإسكندرية فى إجتماعات الجمعية العامة الرابعة عشر لمؤتمر رؤساء جامعات منطقة الشرق الأوسط، التي نظمتها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط، بالعاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من 17 ـ 18 نوفمبر الماضى.

وناقش رئيس جامعة الإسكندرية والمدير الإقليمى للوكالة الجامعية الفرانكفونية آليات دعم الوكالة لفرع جامعة الإسكندرية بانجامينا ـ تشاد ليكون له دور تنويرى وتنموى وبوابة جذب للطلاب الفراكفونيين بمنطقة وسط أفريقيا.

وأوضح أن الجامعة وسوف تعد الجامعة مذكرة بمتطلبات لإرسالها للوكالة الفرانكفونية.