السعودية تمدد آجال وديعة بـ5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.. تفاصيل

قررت المملكة العربية السعودية تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي القرار تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واستمرارا من المملكة ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم في دعم جمهورية مصر العربية.

وقالت وكالة “واس”: “القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، و"استمرارا من المملكة ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم في دعم جمهورية مصر العربية.

وفي مارس الماضي، أعلنت السعودية أنها أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

وحسب "واس"، لم يقتصر الدعم السعودي على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر.