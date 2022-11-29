عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تمدد آجال وديعة بـ5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.. تفاصيل

مصر والسعودية
مصر والسعودية

قررت المملكة العربية السعودية تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي القرار تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واستمرارا من المملكة ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم في دعم جمهورية مصر العربية.

وقالت وكالة “واس”: “القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، و"استمرارا من المملكة ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم في دعم جمهورية مصر العربية.

السعودية.. أمر ملكي من خادم الحرمين بشأن أعضاء النيابة العامة

السعودية تصدر عدد من القرارات المهمة لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان

وفي مارس الماضي، أعلنت السعودية أنها أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

وحسب "واس"، لم يقتصر الدعم السعودي على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر.

مصر المملكة العربية السعودية الملك سلمان محمد بن سلمان العاهل السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بشرى سارة.. اعرف موعد رفع الحد الأدني لـ المعاشات

تراجع حاد.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1460 جنيهاً

مشاهدة مباراة السنغال والاكوادور مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 1669 جنيها

قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022

موضوعات متعلقة

تشبه نيمار ورونالدينيو..فتاة محجبة تخطف قلوب جماهير المونديال فى شوارع قطر..شاهد

ليس إلغاءًا.. الخارجية الروسية توضح سبب تأجيل المحادثات النووية مع واشنطن

.. أمر قضائي بضبط وإحضار لرئيس المخابرات العراقي السابق ..ماذا فعل

بعد تأجيل المحادثات النووية بين موسكو وواشنطن في القاهرة.. الكرملين يعلق

بعد 24 عاما .. بلينكن يعلق على مباراة أمريكا وإيران اليوم

بعد دهس مجندة.. بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي

السوداني من طهران: العراق لن يكون نقطة انطلاق للإضرار بدول الجوار

حولت البحر الأسود إلى ساحة حرب.. بلينكن يتوعد روسيا خلال اجتماع الناتو

ترشيحاتنا

الناتو يستعد للترحيب بانضمام أوكرانيا للحلف.. تفاصيل

مشاهدة مباراة السنغال والاكوادور مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

سريع الانتشار.. الصحة تحذر من الاختلاط مع المصابين بالفيروس المخلوي

موقف صارم.. تحذير شديد اللهجة من روسيا بشأن سقف أسعار النفط

مباراة الوداع.. تشكيل قطر ضد هولندا بكأس العالم 2022

السعودية تمدد آجال وديعة بـ5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الفرق بين متلازمة ما بعد شلل الأطفال والمرض نفسه

بالأبيض.. كارولين عزمي تثير الجدل على إنستجرام

بـ6 وصفات مجربة.. تخلصي من تكيس المبايض نهائيا بدون أدوية

مشجعة إكوادور خلعت ملابسها بالمدرجات فرحلوها.. ما حقيقة هذا الفيديو في مونديال قطر؟

فيديو

أشرف عبد الباقى يوضح صعوبة المسرح عن السينما والتلفزيون

قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة والإعدادية| تغطية خاصة

نشتري ولا نبيع.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. تغطية خاصة

استئصال الرحم وأورام.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل مرضها وحالتها الصحية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

اﻟﻤﺰﻳﺪ