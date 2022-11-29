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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يبحث الاستعدادات لإطلاق النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب

صدى البلد

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الترتيبات والاستعدادات الأولية، لإطلاق النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب ومناقشة الخطط التسويقية والترويجية والإعلانية لدوري مراكز الشباب.

حضر اللقاء الكابتن أحمد شوبير رئيس اللجنة الفنية لدوري مراكز الشباب، المستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الأستاذ أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور عصام سراج رئيس الوحدة الإقتصادية.

في البداية، قدم الوزير الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للدورى والمعنيين بالإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، علي تنفيذ نسخة ناجحة من دورى مراكز الشباب النسخة التاسعة، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة فى مختلف المحافظات.

وقال الدكتور أشرف صبحي : "النسخة التاسعة من دوري مراكز الشباب شهدت تطويرًا بشكل ملحوظ، نستهدف إستكمال ذلك مع العمل علي زيادة الجوانب المتعلقة بالخطط التسويقية والترويجية والإعلانية للدوري، مع مراعاة الشق التربوى الذى تراعيه الوزارة فى منافسات الدورى واتخاذ الإجراءات الواجبة، وتطبيق اللوائح تجاه أى خروج عن النص".

وأشار صبحي إلى أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دورى مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب.

وأوضح وزير الرياضة أن الوزارة من خلال اللجان المنظمة للدوري تستهدف رفع قيمة الجوائز المالية، والنزول بمستوي السن، وكذا تقليل عدد اللاعبين المشاركين فوق السن، والعمل علي تكوين منتخب دوري مراكز الشباب بكل محافظة يُمثل المحافظة بشكل كامل ومشاركته في التصفيات النهائية بمسمي منتخبات دوري مراكز الشباب بالمحافظات وفق الاشتراطات الفنية المقرر وضعها لذلك.

ومن جانبه، قدم الكابتن أحمد شوبير رئيس اللجنة الفنية لدوري مراكز الشباب، الشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة وكافة العاملين بالوزارة علي إنجاح دوري مراكز الشباب في نسخته التاسعة.

وتقدم شوبير بمقترح من أجل اختيار المدير الفني لمنتخب المحافظة من خلال الفريق المُتوج بدوري المحافظة، وبالتنسيق مع المحافظة ومديرية الشباب والرياضة، بالإضافة إلي اختيار عدد من نجوم كرة القدم وضمهم للجنة الفنية للدوري.

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