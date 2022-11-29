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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تنظم محاضرة افتتاحية مجمعة لطلاب دبلومات الدراسات العليا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


نظمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، مساء اليوم ،محاضرة افتتاحية مجمعة لطلاب دبلومات الدراسات العليا بغرض شرح القواعد الجديدة المنظمة لمادة مشروع البحث، والرد على استفسارات الطلاب.

وقد استهل الأستاذ الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور ياسين الشاذلى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، المحاضرة بالترحيب بالطلاب والسادة الحضور، ثم أوضحا لهم خطة الكلية للنهوض بالبحث العلمى على مستوى الدبلومات، والتى تتمثل فى تنظيم قاعة بحث أسبوعية لشرح كيفية إعداد البحث العلمى، وقد أعد نخبة من أعضاء هيئة التدريس مؤلفا جماعيا لهذا الغرض، وتوفر الكلية إشرافا فعليا من قبل أعضاء هيئة التدريس على البحوث التى سوف تعرض على لجنة لبيان مدى احترامها لمعايير الأمانة العلمية.

وقد أدار العميد والوكيل حوارا مفتوحا مع الطلاب تم فيه الحديث عن الكتاب الإلكترونى، ودرجات الرأفة الملغاة ، وتطوير المحتوى العلمى للدبلومات، والنظر فى تعديل قواعد النجاح بالدبلومات، وتنظيم مواعيد المحاضرات، وكيفية تشغيل المنصة التعليمية للدراسات العليا، ونظام الدفع الإلكترونى، ووعدت إدارة الكلية بالنظر بعناية فى مقترحات الطلاب، والعمل على كل ما من شأنه التيسير عليهم.

وقد حضر اللقاء الأستاذ  الدكتور أحمد ديهوم ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ الدكتور محمود لطفى ، رئيس قسم القانون الدولى الخاص، والدكتور الدسوقى عبد الناصر، مدير وحدة الجودة ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة ، وجمع كبير من الطلاب.

حقوق عين شمس جامعة عين شمس البحث العلمي كلية الحقوق Jobs Education

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