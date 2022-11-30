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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء الاجتماع الثامن للعقد العربي لمحو الأمية بمقر جامعة الدول العربية..اليوم

صورة ارشفية
صورة ارشفية

 

 

شارك مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس في الاجتماع الثامن للعقد العربي لمحو الأمية بمقر جامعة الدول العربية 
وذلك بدعوة من وزير مفوض د.فراج العجمي مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية، ووليد عثمان؛ شارك دكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس  في الاجتماع الثامن للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الأمية (٢٠١٥-٢٠٢٤) والمقرر انتهائه اليوم  الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي، بمشاركة وفود من؛ مصر، والسعودية، وقطر، واليمن، وتونس، ولبنان، وليبيا، وسلطنة عمان، والسودان، والأردن، وبمشاركة العديد من الجهات منها؛ مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، والهيئة العامة لتعليم الكبار جمهورية مصر العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، مركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار "أسفك"، الشبكة العربية لتعليم الكبار، البيت العربي للتعلم والتنمية "عهد"، مجموعة طلال أبو غزالة، المنظمة الكشفية العربية.
 

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وناقش الاجتماع ما يلي:
١.متابعة ما تم تنفيذه بشأن توصيات الاجتماع السابع.
٢. عرض تقييمي لمصفوفة أنشطة العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار "قراءة ناقدة".
٣. عرض تجارب الدول العربية في تفعيل أنشطة العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار.
٤. الخضرنة مدخلا لتعليم وتعلم الكبار لتحقيق واستدامة التنمية في الوطن العربي.
٥. إطار "مراكش" قراءة ناقدة في ضوء أهداف العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار.
٦. عرض حول الدورة التدريبية لتنمية كفايات مدربات تعليم وتعلم الكبار من أجل تمكين النازحات واللاجئات في الأماكن المستقرة بالدول العربية على منهج ومنهجية المرأة والحياة.
٧. رؤية مستقبلية في ضوء التقارير العالمية.
٨. متابعة توصيات الدول بشأن تقييم مرحلي للعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار وتصور للخطوات المستقبلية.
٩. مستجدات الموقع الإلكتروني للعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار.
١٠. البيت العربي للتعلم والتنمية "عهد" فرصة سانحة لتفعيل دور المجتمع المدني العربي لتحقيق أهداف العقد.

مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مركز تعليم الكبار تعليم الكبار جامعة الدول العربية محو الأمية

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