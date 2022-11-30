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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: مساعدات أمريكا لأوكرانيا تغير مسار الحرب .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال مسعود معلوف، الخبير في الشؤون الأمريكية، إن مساعدات أمريكا لأوكرانيا ستغير مسار الحرب، وهناك تضامن كامل من حلف الناتو مع كييف.

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وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة القاهرة الإخبارية، أن هناك بعض التصعيد، «صدر بيان اليوم بعد اجتماعات وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بوخارست وهناك تأكيد متجدد وتضامن قوي من قبل دول حلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا، وهناك حديث لدراسة إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت، وهي صواريخ إذا زودت أوكرانيا بها قد تغير مجرى الحرب لأنها بعيدة المدى ويمكن أن تصل لداخل الأراضي الروسية».

وتابع: «في حال تم اتخاذ القرار بتزويد أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة سيكون هناك ضغط قوي على أوكرانيا، لعدم استعمالها للوصول لداخل الأراضي الروسية وسيكون فيها تصعيد غير محسوب».

واستطرد: «هناك تعثر يشهده الجيش الروسي في السيطر التامة على أوكرانيا، وفقما كان يقول الرئيس الروسي بوتين عشية الاجتياح، فقد كان يقول إنها عملية عسكرية أي أنها تنتهي في ظرف أيام أو أسابيع قليلة ويعود الجيش الروسي لقواعده، ولكن هذا لم يحدث، ونظرا لهذه الظروف لجأت روسيا لقصف البنية التحتية الأوكرانية ومراكز الطاقة وتوليد الكهرباء».

الجيش الروسى حلف شمال الأطلسي مساعدات عملية عسكرية دعم أوكرانيا القاهرة الإخبارية

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